На Донеччині загинув молодший сержант Савицький Роман з Франківщини

Пише Правда.іф з посиланнням на міського голову Надвірної Зіновія Андрійовича

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З перших днів широкомасштабної збройної агресії росії Савицький Роман мужньо та хоробро захищав територіальну цілісність України та самовіддано виконував свій військовий обов’язок, виконавши за цей час десятки бойових завдань.

“Та на жаль, доля розпорядилася по-іншому вірний військовій присязі, молодший сержант Савицький Роман Феліксович загинув 15 липня 2025 року під час захисту Батьківщини, внаслідок артилерійського обстрілу в районі н.п.Олександро-Шультине Донецької області”, – йдеться у дописі.

Згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тому громаду закликають скасувати проведення всіх масових заходів на території громади.