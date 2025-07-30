Охорона Путіна засвітилася з бойовим дроном-перехоплювачем

Співробітники Федеральної служби охорони росії, яка відповідає за безпеку президента Володимира Путіна, почали використовувати переносні дрони-перехоплювачі під час публічних заходів.

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов. Пише Gazeta.ua.

За його словами, під час одного з виступів Путіна камери зафіксували охоронця, який намагався приховати у сумці ударний безпілотник-перехоплювач, однак частина апарата (ймовірно, хвіст БПЛА) випадково потрапила в кадр.

За попередніми даними, йдеться про дрони з тепловізійним наведенням та чотирма двигунами, які Росія почала використовувати ще з квітня 2025 року для боротьби з ворожими безпілотниками.

Як повідомляє Фокус, на фото видно, що пристрій, який несли в охороні, зовні схожий на такий тип БПЛА. З огляду на зростаючу кількість атак українських дронів на російську територію – включно зі столицею – використання мобільних перехоплювачів виглядає логічним кроком.

Точне місце зйомки не розкривається, але, судячи з присутності великої кількості військових, це міг бути офіційний захід – наприклад, вручення нагород або закрита нарада.

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