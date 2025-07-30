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Посмішка хлопчика на світлому фоні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Максиму Цуцману з Франківщини зібрали 120 мільйонів гривень на “укол життя”

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 14:45
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Для порятунку 12-річного Максима Цуцмана з селища Рожнятів на Івано-Франківщині збирали кошти на дороговартісний укол усією країною. Сьогодні цю суму повністю зібрано.

Хлопчик має рідкісне генетичне захворювання — м’язову дистрофію Дюшена, яка поступово позбавляє дітей здатності рухатись, дихати й самостійно жити.

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Цю новину 30 липня у Фейсбуці повідомила мама хлопчика Іванна Цуцман, пише Бліц-Інфо.

“Від ранку посмішка не сходить з мого обличчя! Ми це зробили! Ми зібрали 120 000 000 грн на «укол ЖИТТЯ» для Максимка. Завдяки Господу і вам, мої дорогі неймовірні люди, ми дійшли до нашої спільної перемоги” – написала Іванна Цуцман.

120 мільйонів гривень потрібні на єдиний можливий препарат Elevidys, так званий “укол життя”. Це генна терапія, яка дозволяє зупинити прогресування хвороби, якщо ввести її вчасно.

Збір тривав п’ять місяців.

Родині допомагали небайдужі українці, бізнеси, громади, благодійні організації та місцева влада. Проводилися десятки акцій: благодійні розіграші автомобіля та квартири, марафони, шкільні ініціативи, прямі перекази на банківські рахунки.

У своєму дописі мама подякувала всім, хто підтримував родину в цей складний період.

Наразі родина готується до наступного етапу — введення препарату. Успішне лікування дозволить Максимкові жити повноцінним життям.

Хлопчик з посмішкою, збір коштів на лікування.