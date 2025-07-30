Джипінг біля «Великої гуцульської гойдалки»: інспекція не виявила порушень

Державна екологічна інспекція Карпатського округу відреагувала на звернення громадян щодо ймовірного джипінгу на території природно-заповідного фонду поблизу Великої гуцульської гойдалки у Верховинському районі.

Про це повідомляють на сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу, пише Правда.

Після перевірки інспектори встановили, що скупчення позашляховиків відбулося поза межами заповідних територій.

«Це підтверджено за допомогою відкритих картографічних ресурсів, зокрема інтерактивної карти, яка дозволяє перевірити межі об’єктів природно-заповідного фонду», — зазначили в інспекції.

Крім того, державні інспектори провели роз’яснювальну роботу з учасниками події щодо відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.

В інспекції наголошують, що не кожен виїзд позашляховика в Карпатах є порушенням. Відповідальність настає лише у разі руху транспортних засобів територією природно-заповідного фонду або іншими охоронними зонами.

Державна екологічна інспекція Карпатського округу закликає громадян не залишатися байдужими та повідомляти про факти порушень.