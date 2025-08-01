ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Те що робить Росія – огидно": Трамп попередив РФ про санкції
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Те що робить Росія – огидно”: Трамп попередив РФ про санкції

Автор: Петро Якимчук
01/08/2025 08:31
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США пригрозив правителю Росії санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.

Про це передає правда ІФ з посиланням на УП

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Деталі: Коментуючи наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня, Трамп різко розкритикував дії Кремля.

“Те що робить Росія – огидно”, – сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що наразі не впевнений, що санкції здатні стримати Путіна, але США все одно мають намір їх застосувати.

“Ми збираємося ввести санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо”, – наголосив президент США.