“Те що робить Росія – огидно”: Трамп попередив РФ про санкції

Президент США пригрозив правителю Росії санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.
Про це передає правда ІФ з посиланням на УП
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Деталі: Коментуючи наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня, Трамп різко розкритикував дії Кремля.
“Те що робить Росія – огидно”, – сказав Трамп.
Трамп також зазначив, що наразі не впевнений, що санкції здатні стримати Путіна, але США все одно мають намір їх застосувати.
“Ми збираємося ввести санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо”, – наголосив президент США.