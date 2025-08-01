“Те що робить Росія – огидно”: Трамп попередив РФ про санкції

Президент США пригрозив правителю Росії санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.

Про це передає правда ІФ з посиланням на УП

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Деталі: Коментуючи наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня, Трамп різко розкритикував дії Кремля.

“Те що робить Росія – огидно”, – сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що наразі не впевнений, що санкції здатні стримати Путіна, але США все одно мають намір їх застосувати.