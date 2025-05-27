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До 5 років за ґратами засудили водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП у Верховині
Диван на коліщатках в темній вітальні

До 5 років за ґратами засудили водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП у Верховині

Автор: Олег Мамчур
27/05/2025 13:32
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ДІМ РІА
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Суд визнав 26-річного мешканця Верховинського району винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

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Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Йому призначено покарання — 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

В суді доведено, що у лютому 2025 року в селищі Верховина чоловік вчинив автопригоду, у якій загинув 24-річний місцевий мешканець. Він керував автомобілем Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння та під час здійснення маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив наїзд на потерпілого, який рухався узбіччям і поруч вів мотоцикл.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

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