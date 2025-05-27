Популярний український співак освідчився своїй дівчині

Український співак SAMCHUK, відомий своїми хітами “Мадам”, “Вона” та іншими, освідчився дівчині Христині, з якою перебуває у стосунках близько п’яти років. Пише ТСН.

Про кардинальні зміни в особистому житті артист повідомив у фотоблогу. Андрій Самчук (справжнє ім’я зірки) опублікував зворушливі кадри свого освідчення у Києві. Так, співак завчасно подбав про локацію на узбережжі зі свічками та декораціями та запросив музикантів.

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

В романтичній атмосфері виконавець став на одне коліно та простягнув обраниці обручку із заповітною пропозицією стати дружиною. У відповідь щасливий Самчук отримав “так” і подарував коханій букет квітів. Христина не стримувала емоцій і закружляла у танці та поцілунках з нареченим на мальовничій локації.

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Наприкінці вечора на закоханих чекав ще один сюрприз — феєрверк і друзі, які увесь цей час таємно стежили за Андрієм і Христиною. Тож після офіційної частини вони підійшли привітати пару з гучними оваціями та обіймами.

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