Автомобіль не отримав, кошти втратив: прикарпатець хотів придбати автомобіль онлайн

Купівля автомобіля – справа недешева, тож і фінансові втрати в разі шахрайства є суттєвими. Громадяни, нехтуючи правилами безпеки під час онлайн-покупок, часто потрапляють на гачок аферистів та втрачають свої заощадження.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Жертвою такого виду шахрайства став 58-річний мешканець Калуського району. За словами заявника, він знайшов оголошення про продаж автомобіля на популярній онлайн-платформі. Авто пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв’язок, надав фото та відео машини, запевнив, що технічний стан – відмінний, але повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном. Аферист пообіцяв доставити авто «під ключ» – з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте спочатку він вимагав передоплату за доставку, потім – кошти на розмитнення, оформлення та інші «необхідні» послуги. Довіряючи обіцянкам, потерпілий надсилав гроші. У результаті чоловік перерахував псевдопродавцю понад 53 тисячі гривень”, – йдеться у дописі.

Щойно кошти надійшли на рахунок афериста, зв’язок обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайської схеми, він звернувся по допомогу до поліцейських.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують:

Не довіряйте незнайомцям в інтернеті, особливо коли потрібно вкладати значні суми коштів. Перевіряйте інформацію, не переказуйте гроші наперед, зустрічайтеся особисто та