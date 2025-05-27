Науковець з Івано-Франківська вивчав передові енергетичні технології в США

Впродовж тижня проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Університету Короля Данила Максим Карпаш відвідав найкращі університети світу та США, високотехнологічні підприємства у сфері енергетики. Науковець був єдиним представником академічної спільноти у складі всеукраїнської делегації. До неї також увійшли представники «Укренерго» та громадського сектору, зокрема, DiXi Group, яка й організувала візит, інформує Правда.іф.

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Делегація відвідала Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology), зустрічалася з професорами Harvard T.H. Chan School of Public Health та Harvard Kennedy School щодо нових освітніх програм та фінансових інструментів для сучасних технологій і завітала до низки компаній, що працюють у сфері енергетики. Все для того, щоб вивчити передові технології і напрацювати бачення того, як їх можна застосувати для відновлення та модернізації енергосистеми України.

«Ми відвідали завод, де виготовляють цілком новий клас батарей, які можуть до тижня віддавати енергію, говорили про мікрореактори, у яких спалюють старе ракетне паливо та дискутували про енергоефективні системи вентиляції, які не потребують двигунів та електрики для охолодження. Важливою для нашого регіону є ідея використання нафтогазових покладів для виробництва водню. Якщо ця технологія запрацює, вона матиме надзвичайно вагомі результати», – розповідає Максим Карпаш.

За підсумками візиту команда підготує програму застосування новітніх технологій в Україні та представить її Кабінету Міністрів України та Міністерству енергетики США. Напрацювання робочої групи покликані підсилити енергетичну стійкість України, а також можуть бути застосовані і для вирішення локальних проблем у громадах.