Трамп усвідомив, що Путін його обманув

Президент Франції Еммануель Макрон висловився про війну в Україні. На його думку, американський лідер Дональд Трамп усвідомив обман російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Окрім цього, Макрон зазначив, що Москва, ведучи війну в Україні за підтримки північнокорейських солдатів, дестабілізує не лише Європу, а й Азію.

Що сказав Макрон про війну в Україні

Під час туру Південно-Східною Азією французький лідер закликав до “збереження порядку, заснованого на правилах” у глобальному контексті “серйозних дисбалансів”. Він також звернувся до В’єтнаму та Індонезії – країн, які купували озброєння в Росії, але зараз шукають альтернативних постачальників.

Макрон наголосив, що події, які відбуваються в Україні, є неприйнятними та вкрай серйозними. А також зазначив, що не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. За його словами, така подвійна риторика Кремля демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог.

Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру – він брехав,– додав Макрон та закликав до якомога тривалішого припинення вогню.



Нагадаємо Трамп заявив, що путін «абсолютно збожеволів»