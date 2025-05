Трамп заявив, що путін «абсолютно збожеволів»

Президент США Дональд Трамп вважає, шо російський правитель Володимир путін «абсолютно збожеволів», безпідставно вбиваючи людей.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у неділю у своїй соцмережі Thuth Social.

«У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося, – зазначив президент. – Він абсолютно збожеволів! (He has gone absolutely crazy!) Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів».