Трамп заявив, що путін «абсолютно збожеволів»

Президент США Дональд Трамп вважає, шо російський правитель Володимир путін «абсолютно збожеволів», безпідставно вбиваючи людей.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у неділю у своїй соцмережі Thuth Social.

«У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося, – зазначив президент. – Він абсолютно збожеволів! (He has gone absolutely crazy!) Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів».

За словами Трампа, ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні «без жодної причини».

«Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це так і є, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!» – заявив Трамп.

«Так само президент (Володимир) Зеленський не робить своїй країні жодної послуги тим, як він висловлюється. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми. Мені це не подобається, і краще б це припинилося», – додав глава Білого дому.

Традиційно він наголосив, що ця війна не почалася б, якби він був президентом.