Понад мільйон гривень на підтримку війська: Франківська облрада провела благодійну спортивно-патріотичну акцію

До Дня Героїв у місті Івано-Франківськ відбулася благодійна спортивно-патріотична акція “Місцеве самоврядування Прикарпаття – Збройним Силам України”, яку вже вчетверте організувала обласна рада.

Метою заходу стала консолідація представників місцевого самоврядування задля підтримки Збройних Сил України.

Формат заходу – спартакіада, учасниками якої стали 23 команди місцевих рад області: три районні, десять міських, п’ять селищних, чотири сільських рад, а також збірна команда Івано-Франківської обласної ради. Участь у спортивних змаганнях взяли майже 300 депутатів всіх рівнів.

«Це вже п’ятнадцята спартакіада депутатів місцевих рад Прикарпаття. Від початку повномасштабного вторгнення ми проводимо її з благодійною метою, адже кожна допомога – це цеглинка в обороні нашої держави», – наголосив голова обласної ради Олександр Сич.

Умовою участі в акції була благодійна підтримка – у формі грошових внесків або надання військового спорядження. Загалом депутати зібрали понад 300 тисяч гривень особистих коштів.

Крім того, власними силами було закуплено й передано для військових частин: 8 дронів, квадрокоптер, генератори, зарядні станції, акумулятори, захист від тепловізорів, автозапчастини, військове спорядження та інше необхідне обладнання. Загальний обсяг допомоги сягнув понад 1 мільйон гривень.

«Ми всі сьогодні разом задля перемоги. Дякую кожному за підтримку Збройних Сил України, за приклад згуртованості й активної громадянської позиції», – зазначив заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін.

Змагання проходили у шести видах спорту: футзал, волейбол, настільний теніс, бадмінтон, шахи та шашки. Кращу командну гру у волейболі продемонструвала команда депутатів Рожнівська сільська рада, а “золото” у футзалі вибороли депутати Лисецької селищної ради.

Першість у шашках серед чоловіків виборов депутат обласної ради Микола Вітенко, серед жінок – депутат Пасічнянської сільської ради Марія Гринішак. Перемогу у шахах отримали Ірина Суслик (Солотвинська селищна рада) та Іван Редчук (Городенківська міська рада).

Кращі результати серед чоловіків у настільному тенісі продемонстрував депутат Городенківської міської ради Ігор Терлецький, серед жінок – депутатка обласної ради Антоніна Мірус.

У бадмінтоні першими стали депутат Долинської міської ради Святослав Димид та депутатка обласної ради Наталія Дьоміна.