Відомо, де на Івано-Франківщині працюватиме мобільна медична амбулаторія

Мешканці Івано-Франківщини знову зможуть пройти безоплатне та конфіденційне медичне обстеження — у рамках програми «Мобільна медична клініка» мобільна амбулаторія працюватиме в двох населених пунктах області.

ПОвідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише Правда.іф.

27 травня — м. Галич, площа Волі, 1 (початок обстежень о 10:00);

— м. Галич, площа Волі, 1 (початок обстежень о 10:00); 28 травня — смт Ворохта, вул. Д. Галицького, 33 (Ворохтянська ТГ).

У мобільній клініці всі охочі зможуть:

обстежитися на ВІЛ , туберкульоз , вірусні гепатити та ІПСШ ;

, , та ; отримати консультації з профілактики інфекційних захворювань;

у разі позитивного скринінгу — направлення до спеціалізованих медзакладів.

Програма має на меті зменшення поширення соціально значущих хвороб, раннє виявлення інфекцій та збереження здоров’я мешканців області.