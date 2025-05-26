Відомо, де на Івано-Франківщині працюватиме мобільна медична амбулаторія

Мешканці Івано-Франківщини знову зможуть пройти безоплатне та конфіденційне медичне обстеження — у рамках програми «Мобільна медична клініка» мобільна амбулаторія працюватиме в двох населених пунктах області.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
ПОвідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише Правда.іф.
- 27 травня — м. Галич, площа Волі, 1 (початок обстежень о 10:00);
- 28 травня — смт Ворохта, вул. Д. Галицького, 33 (Ворохтянська ТГ).
У мобільній клініці всі охочі зможуть:
- обстежитися на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити та ІПСШ;
- отримати консультації з профілактики інфекційних захворювань;
- у разі позитивного скринінгу — направлення до спеціалізованих медзакладів.
Програма має на меті зменшення поширення соціально значущих хвороб, раннє виявлення інфекцій та збереження здоров’я мешканців області.