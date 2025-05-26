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Відомо, де на Івано-Франківщині працюватиме мобільна медична амбулаторія

Автор: Оксана Марушкевич
26/05/2025 15:42
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Мешканці Івано-Франківщини знову зможуть пройти безоплатне та конфіденційне медичне обстеження — у рамках програми «Мобільна медична клініка» мобільна амбулаторія працюватиме в двох населених пунктах області.

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ПОвідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише Правда.іф.

  • 27 травня — м. Галич, площа Волі, 1 (початок обстежень о 10:00);
  • 28 травня — смт Ворохта, вул. Д. Галицького, 33 (Ворохтянська ТГ).

У мобільній клініці всі охочі зможуть:

  • обстежитися на ВІЛтуберкульозвірусні гепатити та ІПСШ;
  • отримати консультації з профілактики інфекційних захворювань;
  • у разі позитивного скринінгу — направлення до спеціалізованих медзакладів.

Програма має на меті зменшення поширення соціально значущих хвороб, раннє виявлення інфекцій та збереження здоров’я мешканців області.