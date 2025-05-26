На Прикарпатті зафіксували перший цьогоріч випадок ботулізму

Цього року на Прикарпатті вперше зареєстровано захворювання на ботулізм, пов’язане із вживанням консервованого м’яса домашнього приготування.
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Як повідомили у Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, після вживання недоброякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття живота, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті.
“Захворілого було госпіталізовано до КНП “Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради”, де встановлено діагноз «Ботулізм», надано необхідне лікування та введено протиботулінічну сироватку. На теперішній час хворий продовжує лікування”,- кажуть медики.
Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей.
Найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в’яленої риби, м’ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти частіше викликають групові, «сімейні» спалахи захворювань.
Для профілактики ботулізму у центрі контролю та профілактики хвороб рекомендують суворо дотримуватися основних санітарно-гігієнічних правил при обробці, зберіганні та приготуванні продуктів, а саме:
- • використовувати під час консервування тільки свіжі, доброякісні, без ознак псування, продукти;
- • перед консервуванням сировину, особливо гриби, необхідно ретельно промивати чистою проточною водою для видалення залишків ґрунту;
- • чистити рибу одразу після вилову, обов’язково видаляючи з неї кишки;
- • дотримуватись правил стерилізації банок, кришок та режимів теплової обробки продуктів в домашніх умовах;
- • зберігати домашні консерви в холодильнику або іншому прохолодному місці не більше року;
- • при найменшій підозрі не вживати консерви зі здутих (бомбажних) банок;
- • бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення;
- • не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках;
- • купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
- • при консервуванні м’ясних та рибних продуктів в домашніх умовах необхідно стерилізувати консерви при температурі +115… +120 °С – не менше 40-60 хв. з подальшою їх герметичною упаковкою.
Негайно звертайтеся до лікаря при найменшій підозрі на ботулізм:
- • порушення зору;
- • сильно виражена сухість у роті;
- • тихий, гугнявий голос;
- • підвищена стомлюваність;
- • м’язова слабкість чи запаморочення.