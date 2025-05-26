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Під час евакуації поранених захисників на війні загинув прикарпатець Володимир Шевага

Автор: Оксана Марушкевич
26/05/2025 14:18
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На війні загинув коломиянин Володимир Шевага.

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Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

23 травня, виконуючи завдання з евакуації поранених захисників, загинув Володимир Шевага — воїн зенітного артилерійського взводу 203 навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

“Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і друзям нашого загиблого Захисника. Розділяємо з вами невимовний біль утрати. Нехай Господь дасть сили пережити цю втрату, а пам’ять про Володимира житиме в наших серцях вічно”, – йдеться у дописі.

Про час та місце прощання із захисником повідомлять додатково.