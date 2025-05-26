Кошти не повертаються: з 1 липня старі картки «Галка» не працюватимуть

В Івано-Франківському КП «Електроавтотрансі» просять пасажирів бути уважними і слідкувати за терміном дії транспортних карток «Галка», оскільки залишкові кошти з них автоматично не перекидаються на нову.

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«Якщо під час оплати проїзду на екрані валідатора з’являється повідомлення «Картка дійсна до 30.06.2025» — це не помилка і не збій. Це означає, що термін дії вашої картки «Галка» закінчується 30 червня 2025 року. А вже з 1 липня така картка перестане працювати — навіть якщо на ній залишаться кошти», — повідомляють в «Електроавтотрансі».

Валідатор не зчитуватиме картку, а баланс буде недоступний. Щоб не потрапити у халепу, франківцям радять подбати про це завчасно.

Транспортна картка виготовлена з пластику містить мікрочіп, який з часом зношується. Але до прикладу, у протермінованій банківській картці гроші залишаються на рахунку й автоматично зберігаються на новій. Чого не скажеш про транспортну картку «Галка».

«Кошти на транспортній картці не зберігаються в банку чи на сервері, а фізично записуються на чіп самої картки. Тому вона працює без інтернету. І коли термін дії закінчується, разом із ним зникає й доступ до коштів», – наголошують на підприємстві.

Щоб неприємність не застала франківців зненацька, в «Електроавтотрансі» радять до кінця червня подбати про нову картку. Її можна придбати у звичних точках продажу (у кіосках «Преса», «Галичина табак»). З 1 липня нова транспортна картка дозволить оплачувати проїзд без проблем.