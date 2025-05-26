Як зрозуміти, що виникли проблеми із щитоподібною залозою? Поради лікаря

Важкість ковтання, сухість шкіри, сонливість, слабкість, втома, випадіння волосся – чимало захворювань можуть мати саме такі симптоми. Але існують і певні відмінності, які допоможуть зрозуміти, що у вас саме проблеми із щитоподібною залозою. Якими є ці ознаки та що варто знати, про це читачам Правда.іф розповідає сімейний лікар, ендокринолог для дорослих Марія Шторх.

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Існує цілий ряд дуже поширених захворювань щитоподібної залози. Зокрема, це:

– дифузний зоб, тобто збільшення розміру щитоподібної залози;

– вузловий зоб – поява вузликів в щитоподібній залозі;

– гіпотиреоз – коли кількість гормонів, які виробляє щитоподібна залоза, зменшується;

– гіпертиреоз – коли кількість гормонів щитоподібної залози в організмі збільшується;

– післяпологовий тиреоїдит – запалення щитоподібної залози після пологів чи викидня

– автоімунний тиреоїдит – коли наша імунна система, під впливом невідомих нам факторів, починає руйнувати клітини щитоподібної залози.

– інші види тиреоїдитів (підгострий тиреоїдит, який виникає після вірусних інфекцій)

– злоякісні захворювання щитоподібної залози.

У деяких випадках, коли щитоподібна залоза дуже збільшена, людина може відчувати дискомфорт, важкість ковтання. Інколи людям вдається пропальпувати збільшений вузлик у щитоподібній залозі. При гіпотиреозі виникають слабкість, сонливість, втома, випадіння волосся, сухість шкіри, закрепи, апатичність, сповільнена мова, поява набряків і незначне збільшення маси тіла, максимум до 5 кг.

Надмірна збудливість, раптове схуднення, поганий сон, тремтіння рук, пришвидшене серцебиття – це знаки того, що щитоподібна залоза виробляє гормонів в надлишку, тобто стан гіпертиреозу.

«Ми усі ще довго будемо стикатися з наслідками Чорнобиля. В Україні проблем з щитоподібними залозами багато як і через аварію на атомній електростанції, витік радіоактивного йоду так і через те що ми проживаємо на йододефіцитних територіях. Йод міститься в воді і грунт а наша територія бідна на йод. Для домашнього вжитку треба використовувати йодовану сіль. Часто є сенс вживати йод в таблетках. Добова його норма для різної вікової групи різна. Але перед прийомом таблеток йоду варто проконсультуватися з лікарем», – розповідає Марія Шторх.

За словами лікарки, особливо потребують йоду вагітні жінки і породіллі.

«Якщо для дорослих людей добова норма – 150 мікрограм, то для тих жінок, які годують грудьми – 200-300. Їм варто призначати препарати йоду. Причому вони мають приймати їх весь час, поки годують грудьми. Це потрібно, щоби організм новонародженої дитини добре розвивався, адже йод необхідний для утворення гормонів щитоподібної залози. Ці гормони впливають на ріст, розвиток, розумові здібності, на роботу шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, на вироблення енергії. Новонароджена дитина не має звідки взяти йод, крім грудного вигодовування. Тому жінка і під час вагітності, і під час годування грудьми має приймати йод», – каже пані Марія. – Надлишок йоду так само є шкідливим. Дуже велика небезпека в безконтрольному прийомі бадів і комплексів вітамінів. Дуже часто до них входить йод, і він може бути в дуже великих кількостях, наприклад в 10, в 20 разів більше. Це також може призводити до захворювань щитоподібної залози, наприклад, до автоімунного тироїдиту».

Не займайтеся самолікуванням, не здавайте самостійно аналізи, звертайтеся до ендокринолога, який під час прийому зможе побачити багато нюансів, призначити необхідні дообстеження і обрати правильну тактику лікування!