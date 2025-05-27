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Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко: коли відновлять рух поїздів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко: коли відновлять рух поїздів

Автор: Олег Мамчур
27/05/2025 15:41
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Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко, де 22 травня просіло залізничне полотно.

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Про це повідомили у Telegram-каналі транспортної компанії.

26 травня пасажирські поїзди курсують до Ворохти. З 27 травня на цій ділянці відновлять рух пасажирських потягів в обох напрямках.

“Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки плануються оперативно надолужувати”, — йдеться у дописі.