Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко: коли відновлять рух поїздів

Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко, де 22 травня просіло залізничне полотно.
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Про це повідомили у Telegram-каналі транспортної компанії.
26 травня пасажирські поїзди курсують до Ворохти. З 27 травня на цій ділянці відновлять рух пасажирських потягів в обох напрямках.
“Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки плануються оперативно надолужувати”, — йдеться у дописі.