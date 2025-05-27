Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко: коли відновлять рух поїздів

Укрзалізниця завершила ремонт колії на ділянці Ясіня — Вороненко, де 22 травня просіло залізничне полотно.

Про це повідомили у Telegram-каналі транспортної компанії.

26 травня пасажирські поїзди курсують до Ворохти. З 27 травня на цій ділянці відновлять рух пасажирських потягів в обох напрямках.