Концерт гурту “Курган & Agregat” в Івано-Франківську відбудеться. Де саме

В Івано-Франківську 13 червня 2025 року відбудеться благодійний концерт гурту “Курган & Agregat”. 19 травня музикантам відмовили у проведенні виступу в палаці Потоцьких. За словами учасника гурту Раміля Насірова, причина — ненормативна лексика у піснях. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про нове місце для концерту повідомили на Instagram-сторінці інноваційного центру “Промприлад”, пише Суспільне.

Виступ відбудеться на сцені “Промприладу” 13 червня о 19:00.

Як ідеться у дописі, 50% від прибутку та гроші, які вдасться вторгувати на аукціоні під час виступу, спрямують на потреби Збройних сил України.

Що відомо про відмову гурту “Курган & Agregat” у концерті в Івано-Франківську

19 травня учасник гурту Раміль Насіров заявив, що музикантам відмовили у виступі на території палацу Потоцьких в Івано-Франківську через ненормативну лексику у піснях. Директор комунального підприємства “Простір інноваційних креацій “Палац”, де мав відбутися концерт, Володимир Гайдар це заперечив. Він сказав, що представники палацу Потоцьких не відмовляли гурту “Курган & Agregat”.

За словами Раміля Насірова, організаторам заходу відмовила “адміністрація”. В обласній військовій адміністрації сказали, що не отримували запит на погодження концерту гурту. Також заявили, що ОВА погоджує масові заходи на території області, а у межах обласного центру — Івано-Франківська міська рада.

У департаменті культури Івано-Франківської міськради також заперечили заборону на виступ гурту “Курган & Agregat”. Зрештою захід перенесли на іншу локацію.