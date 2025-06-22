До Дня Незалежності у Франківську проведуть ветеранський ярмарок

В Івано-Франківську діють програми підтримки військових та ветеранів, зокрема організовують ветеранські ярмарки, які стають важливим елементом соціальної підтримки учасників бойових дій.

Про це в етері «Західного полюсу» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

«Програми підтримки продовжуються і фінансуються у міру можливостей, тому хлопці отримують допомогу», — зазначив мер.

Щодо ветеранських ярмарків, міський голова нагадав, що останній відбувся на День міста, а найближчий готується до Дня Незалежності.

«Всі, хто має можливості, можуть долучатися до ярмарку. Цього року на День міста до нас приїжджали гості зі Львова та Тернополя», — додав Марцінків.

За його словами, такі ярмарки сприяють не лише матеріальній підтримці, а й налагодженню контактів і розвитку спільнот ветеранів.

Міський голова наголосив, що місто продовжує роботу з соціальної підтримки учасників бойових дій, забезпечення їх необхідним спорядженням та створення комфортних умов для реабілітації.