На війні загинув житель Івано-Франківської громади нацгвардієць Володимир Ратич

У вівторок 24 червня 2025 року, в селі Радча Івано-Франківської громади відбудеться похорон полеглого героя Володимира Ратича.

Про це у Facebook повідомила староста села Радча Ярослава Ярчук, інфоормує своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Полеглий Герой Володимир Ратич народився 31 грудня 1984 року у селі Верхнє Синьовидне Сколівської громади на Львівщині.

У серпні 2024 року його мобілізували до лав Національної гвардії України. Полеглий герой служив розвідником-навідником у 50 полку імені полковника Семена Височана.

Володимир Ратич помер 19 червня 2025 року від вогнепальних уламкових поранень внаслідок влучення дрона армії РФ.

Траурний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Радчу 23 червня о 10:00. Панахида за загиблим відбудеться о 20:00 годині 23 червня.

Чин похорону розпочнеться 24 червня о 12:00 годині.