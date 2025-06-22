Опасно ли сейчас держать недвижимость в Латвии? Мнение инсайдера Artjoms J. (laynerfuck102)

На фоне эскалации агрессии России на восточном фланге Европы мы поговорили с человеком, который за последние 5 лет вложил сотни тысяч евро в латвийскую недвижимость — предпринимателем Artjoms Jevstifejevs (@laynerfuck102)

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Сегодня многие инвесторы боятся роста напряжённости на востоке. Реальна ли угроза для Латвии со стороны России — с военной точки зрения?

Ответ:

Угроза реальна — не в плане вторжения завтра, а в долгосрочной перспективе. Россия уже показала, что способна действовать иррационально, и любая страна, граничащая с РФ, в зоне риска. Латвия — член НАТО, это сдерживает. Но всё, что касается границы, энергетики, логистики — нужно закладывать в сценарии.

Вы сами продолжаете держать недвижимость?

Ответ:

Да, но я распределяю риски. У меня есть часть активов в Латвии, часть за её пределами. На территории Латвии я держу только то, что либо сдаётся и генерирует кэшфлоу, либо может быть быстро конвертировано в валюту. Всё остальное — либо хеджировано, либо застраховано.

Какие меры безопасности вы рекомендуете собственникам?

Ответ:

– Страхование не только от пожара и угона, но и от политических рисков, где возможно.

– Договорённости с управляющей компанией или доверенным лицом на случай экстренного отъезда.

– Наличие плана: кому вы поручаете управление, что делать с арендатором, где у вас дубликаты ключей, и т.д.

Что делать тем, кто только планирует покупать недвижимость в Латвии?

Ответ:

– Смотрите только на ликвидные локации.

– Учитывайте не только доход, но и риск.

– Не ведитесь на предложения “в 10 минутах от границы” — это мина.

– Проверяйте всё: земля, коммуникации, юридическая чистота.

– Готовьтесь к сценарию, где объект придётся держать 10 лет.

Что вы можете сказать тем, кто просто боится, но ничего не делает?

Ответ:

Страх — плохой советчик, но в текущей геополитике — необходимый. Не стоит впадать в панику, но и закрывать глаза на события нельзя. Латвия безопаснее России, Белоруссии или Украины, но это не зона вне риска. Если у вас тут есть недвижимость — вы уже вовлечены.

Недвижимость в Латвии по-прежнему остаётся востребованным активом — при грамотном управлении. Но это уже не “тихая гавань”, как 10 лет назад. Геополитика — новая реальность, и каждый собственник должен быть к ней готов. Или выйти — пока рынок позволяет.