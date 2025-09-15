ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
До кінця дня 15 вересня в області та місту очікуються грози

Автор: Уляна Роднюк
15/09/2025 15:20
До кінця дня на Прикарпатті очікуються грози. (І рівень небезпечності-жовтий).

Правда.ІФ з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.


У зв’язку з очікуваними опадами 15–17 вересня на річках басейну Дністра та Прута очікується продовження підвищення рівнів води на 0,2–0,8 м над рівнями 15 вересня на 08:00 годину без негативних наслідків.

