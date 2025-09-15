До кінця дня 15 вересня в області та місту очікуються грози



До кінця дня на Прикарпатті очікуються грози. (І рівень небезпечності-жовтий).

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Правда.ІФ з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.



У зв’язку з очікуваними опадами 15–17 вересня на річках басейну Дністра та Прута очікується продовження підвищення рівнів води на 0,2–0,8 м над рівнями 15 вересня на 08:00 годину без негативних наслідків.