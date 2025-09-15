ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську засудили уродженку Узбекистану, яка під час окупації Херсонщини стала депутаткою від "Єдиної Росії"
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську засудили уродженку Узбекистану, яка під час окупації Херсонщини стала депутаткою від “Єдиної Росії”

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 15:39
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську засудили уродженку Узбекистану, яка у вересні 2023 року стала депутаткою від партії “Єдина Росія” в тимчасово окупованому Каланчаку на Херсонщині. За колабораціонізм їй заочно призначили десять років ув’язнення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачена — уродженка міста Тойтепа Ташкентської області, що в Узбекистані. За версією слідчих, вона обійняла посаду депутатки окупаційної ради Каланчацького муніципального округу. Згодом жінка очолила “комісію із соціальних питань, законності та депутатської етики”.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, підсудна — Жаміла Запускалова, дружина “міністра курортів та туризму” окупаційної адміністрації Херсонської області Сергія Запускалова.

Сергій Запускалов, Жаміла Запускалова, колаборанти, суд, кримінал, окупація, Херсонщина

Один зі свідків під час судового засідання повідомив, що був у дружніх стосунках з обвинуваченою. З його слів, вони познайомилися до повномасштабного вторгнення через спільну діяльність — вирощували овочі для продажу на ринку.

“Обвинувачена разом з чоловіком вже під час вторгнення окупантів перейшла на бік ворога та співпрацювала з ними. Жаміла брала участь у виборах та стала депутатом партії “Єдина Росії”. Додав, що одного разу бачив її здалеку: вона приїхала з чоловіком та російськими військовими, які проводили пропаганду”, — цитують у вироку свідка, який виїхав з окупації у вересні 2022 року.

Суд призначив Жамілі Запускаловій десять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на 15 років, а також з конфіскацією майна. Термін вироку обчислюватиметься з моменту затримання колаборантки.

СХОЖІ НОВИНИ