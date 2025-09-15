У Франківську засудили уродженку Узбекистану, яка під час окупації Херсонщини стала депутаткою від “Єдиної Росії”

В Івано-Франківську засудили уродженку Узбекистану, яка у вересні 2023 року стала депутаткою від партії “Єдина Росія” в тимчасово окупованому Каланчаку на Херсонщині. За колабораціонізм їй заочно призначили десять років ув’язнення.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачена — уродженка міста Тойтепа Ташкентської області, що в Узбекистані. За версією слідчих, вона обійняла посаду депутатки окупаційної ради Каланчацького муніципального округу. Згодом жінка очолила “комісію із соціальних питань, законності та депутатської етики”.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, підсудна — Жаміла Запускалова, дружина “міністра курортів та туризму” окупаційної адміністрації Херсонської області Сергія Запускалова.

Один зі свідків під час судового засідання повідомив, що був у дружніх стосунках з обвинуваченою. З його слів, вони познайомилися до повномасштабного вторгнення через спільну діяльність — вирощували овочі для продажу на ринку.

“Обвинувачена разом з чоловіком вже під час вторгнення окупантів перейшла на бік ворога та співпрацювала з ними. Жаміла брала участь у виборах та стала депутатом партії “Єдина Росії”. Додав, що одного разу бачив її здалеку: вона приїхала з чоловіком та російськими військовими, які проводили пропаганду”, — цитують у вироку свідка, який виїхав з окупації у вересні 2022 року.

Суд призначив Жамілі Запускаловій десять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на 15 років, а також з конфіскацією майна. Термін вироку обчислюватиметься з моменту затримання колаборантки.