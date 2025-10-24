ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

До кінця дня на Прикарпатті очікується погоди

Автор: Уляна Роднюк
До кінця дня 24 жовтня по області та місту пориви західного вітру 15-20 м/с.

( І рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

