В Івано-Франківську попрощаються з воїном Володимиром Шестопаловим

Автор: Уляна Роднюк
Палаюча свічка пам'яті на чорному тлі
– 25.10.2025 р. о 11:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

– 25.10.2025 р. о 12:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка, пише КП Міська ритуальна служба.

Джерело(а) інформації

КП Міська ритуальна служба.

