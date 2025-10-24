В Івано-Франківську попрощаються з воїном Володимиром Шестопаловим

– 25.10.2025 р. о 11:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.
– 25.10.2025 р. о 12:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка, пише КП Міська ритуальна служба.
– 25.10.2025 р. о 11:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.
– 25.10.2025 р. о 12:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка, пише КП Міська ритуальна служба.
До кінця дня 24 жовтня по області та місту пориви західного вітру 15-20 м/с.
Поліцейські Прикарпаття оперативно відреагували на повідомлення про домашнє насильство. Відпрацьовуючи виклик, правоохоронці виявили у чоловіка предмети, схожі на бойові гранати…
Постраждалу тварину вилучено та передано на лікування.
Івано-Франківське КП “Електроавтотранс” готове замінювати частину тролейбусів автобусами у випадку масштабних відключень електроенергії.
Жителів Івано-Франківської області запрошують дистанційно долучитися до «Безбар’єрного марафону Нової пошти» 25-26 жовтня. Подія, що пройде на ВДНГ у Києві,…
Недавно підтверджено загибель воїна старшого сержанта Цахніва Василя Михайловича, 15.10.1973 року народження.