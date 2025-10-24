ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Під час виїзду на сімейний конфлікт прикарпатські поліцейські вилучили у чоловіка вибухонебезпечні предмети

Автор: Уляна Роднюк
Поліцейські Прикарпаття оперативно відреагували на повідомлення про домашнє насильство. Відпрацьовуючи виклик, правоохоронці виявили у чоловіка предмети, схожі на бойові гранати та боєприпаси. Правопорушника затримали на місці.

24 жовтня близько 00:30 до поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно, пише Поліція Івано-Франківської області.

На місце події негайно виїхав наряд ГРПП та ГОР Коломийського районного відділу поліції.

39-річного чоловіка, місцевого мешканця, правоохоронці виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати, ніж, кастет.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання затриманого в одному із сіл Коломийського району.

У ході слідчих дій вилучено 89 предметів, схожих на бойові патрони та три магазини до автомата . Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі за цим фактом слідчі Коломийського РВП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Металеві кастети на дерев’яній поверхні
Зелена граната на дерев’яному столі
Вилучені набої та магазини на підлозі
Боєприпас на дерев'яній поверхні, фото поліції

