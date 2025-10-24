Під час виїзду на сімейний конфлікт прикарпатські поліцейські вилучили у чоловіка вибухонебезпечні предмети

Поліцейські Прикарпаття оперативно відреагували на повідомлення про домашнє насильство. Відпрацьовуючи виклик, правоохоронці виявили у чоловіка предмети, схожі на бойові гранати та боєприпаси. Правопорушника затримали на місці.

24 жовтня близько 00:30 до поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно, пише Поліція Івано-Франківської області.

На місце події негайно виїхав наряд ГРПП та ГОР Коломийського районного відділу поліції.

39-річного чоловіка, місцевого мешканця, правоохоронці виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати, ніж, кастет.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання затриманого в одному із сіл Коломийського району.

У ході слідчих дій вилучено 89 предметів, схожих на бойові патрони та три магазини до автомата . Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі за цим фактом слідчі Коломийського РВП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.