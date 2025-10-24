Бив собаку палицею: на Прикарпатті розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною

Постраждалу тварину вилучено та передано на лікування. За вчинене чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

18 жовтня близько 16:00 до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його сусід б’є палицею собаку на власному подвір’ї.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Працівники поліції виявили тварину з видимими тілесними ушкодженнями. У ході першочергових заходів правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 56-річний мешканець Коломиї.

Собаку вилучили та передали до місцевої ветеринарної клініки для надання необхідної допомоги.

За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років, із конфіскацією тварини.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Процесуальне керівництво у здійснює Коломийська окружна прокуратура.