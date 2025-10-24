У разі масових відключень світла у Франківську готові випускати більше автобусів

Івано-Франківське КП “Електроавтотранс” готове замінювати частину тролейбусів автобусами у випадку масштабних відключень електроенергії.

Про це у прямому ефірі телерадіокомпанії “ВЕЖА” повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Галка.

Руслан Марцінків зазначив, що комунальне підприємство готове випускати додаткову кількість автобусів на маршрути, якщо місто залишиться без електропостачання, хоча є потреба в працівниках:

"Є велика проблема з водіями. Через мобілізацію їхня кількість зменшилася. КП "Електроавтотранс" має лише 50% броні, тому багато хлопців були призвані до лав ЗСУ", – пояснив мер.

За його словами, у випадку масових відключень, подібних до тих, що зараз спостерігаються у центральних та південних регіонах України, місто забезпечить роботу автобусів.