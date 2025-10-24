Прикарпатців запрошують долучитися до благодійного «Забігу єдності»

Жителів Івано-Франківської області запрошують дистанційно долучитися до «Безбар’єрного марафону Нової пошти» 25-26 жовтня. Подія, що пройде на ВДНГ у Києві, об’єднає людей різного віку і фізичних можливостей – як в Україні, так і за кордоном.

У межах марафону відбудеться благодійний «Забіг єдності». Це спеціальна дистанція в 1 км, кошти з реєстрації на яку спрямують реабілітаційному центру UNBROKEN у Львові, повідомили на офіційному сайті події.

Центр безоплатно надає повний цикл лікування, протезування та реабілітації військовим і цивільним, які отримали поранення внаслідок війни. Реєстраційний внесок на «Забіг єдності» становить від 100 грн.

Окрім благодійної мети, подія покликана об’єднати українців і дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів. Головне – поставити собі ціль і вийти на старт.

До участі у «Безбар’єрному марафоні Нової пошти» запрошують як досвідчених бігунів, так і початківців, людей з інвалідністю або тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних, людей старшого віку, батьків з дітьми у візочках, власників домашніх тварин з улюбленцями та представників інших маломобільних груп.

Як долучитися до забігу онлайн з Івано-Франківщини?

До 24 жовтня включно заповніть онлайн-форму учасника на сайті події і зробіть благодійний внесок від 100 грн. Далі ви отримаєте електронний лист зі стартовим номером, який можна надрукувати й закріпити на одязі під час забігу. 25-26 жовтня пробіжіть свою дистанцію й отримайте електронну медаль на пам’ять.