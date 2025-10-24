ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Богородчанах зустріли «на щиті» воїна Василя Цахніва

Автор: Уляна Роднюк
Прощання з українським військовим героєм на площі
Недавно підтверджено загибель воїна старшого сержанта Цахніва Василя Михайловича, 15.10.1973 року народження.

Цахнів Василь, вірний військовій присязі, служив у складі третьої прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України, пише Слово народу.

Захисник загинув 4 жовтня 2024 року внаслідок штурмових дій противника в районі смт. Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області, захищаючи кожного з нас.

