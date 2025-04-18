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До Великодня для прикарпатських дітей провели майстер-клас із випікання пасок
Диван на коліщатках в темній вітальні

До Великодня для прикарпатських дітей провели майстер-клас із випікання пасок

Автор: Ігор Василик
18/04/2025 10:04
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Напередодні Великодня доброчинці волонтерського штабу «Українська команда» Прикарпаття організували теплий майстер-клас із випікання пасок для дітей. Захід об’єднав малечу навколо великодніх традицій, подарувавши їм нові знання, позитивні емоції та смачні враження, інформує читачів Правда іф.

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Діти із задоволенням замішували тісто, власноруч формували паски, прикрашали їх глазур’ю та кольоровими посипками.

Волонтери підкреслюють, що такі ініціативи є важливими для підтримки дитячого розвитку та збереження українських звичаїв.

Люди з пасками в приміщенні, групове фото.
Діти прикрашають паски на майстер-класі.
Діти прикрашають випічку в кулінарному класі.