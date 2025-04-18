До Великодня для прикарпатських дітей провели майстер-клас із випікання пасок

Напередодні Великодня доброчинці волонтерського штабу «Українська команда» Прикарпаття організували теплий майстер-клас із випікання пасок для дітей. Захід об’єднав малечу навколо великодніх традицій, подарувавши їм нові знання, позитивні емоції та смачні враження, інформує читачів Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Діти із задоволенням замішували тісто, власноруч формували паски, прикрашали їх глазур’ю та кольоровими посипками.