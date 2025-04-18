Франківські студенти спекли паски для військових та для жінок у складних життєвих обставинах

Передвеликодній період – час добрих справ, милосердя та волонтерства. Студенти Університету Короля Данила ніколи не стоять осторонь та завжди допомагають тим, хто цього потребує, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Так, напередодні Вербної неділі, студентська спільнота Фахового коледжу УКД «На пульсі добра» завітала до дітей та молоді ГО «Об’єднані любов’ю» (Інклюзивна група). Студенти уже традиційно провели майстер-клас із виготовлення квіткових композицій для прикрашання вербових гілочок і великодніх кошиків.

Деканат Факультету суспільних і прикладних наук спільно зі Студентською радою Університету Короля Данила приготували, прикрасили та передали на передову великодні паски для захисників 102-ої окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Окрім цього, члени Студентської ради Фахового коледжу УКД приготували та прикрасили великодні паски для жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, – матерів і дітей з центру «Дім для матері та дитини».