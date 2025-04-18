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Декорування пасок групою людей за столом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські студенти спекли паски для військових та для жінок у складних життєвих обставинах

Автор: Любов Семанишин
18/04/2025 10:21
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Передвеликодній період – час добрих справ, милосердя та волонтерства. Студенти Університету Короля Данила ніколи не стоять осторонь та завжди допомагають тим, хто цього потребує, інформує Правда.іф.

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Так, напередодні Вербної неділі, студентська спільнота Фахового коледжу УКД «На пульсі добра» завітала до дітей та молоді ГО «Об’єднані любов’ю» (Інклюзивна група). Студенти уже традиційно провели майстер-клас із виготовлення квіткових композицій для прикрашання вербових гілочок і великодніх кошиків.

Групове фото в кімнаті з картинами на стінах.

Деканат Факультету суспільних і прикладних наук спільно зі Студентською радою Університету Короля Данила приготували, прикрасили та передали на передову великодні паски для захисників 102-ої окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Окрім цього, члени Студентської ради Фахового коледжу УКД приготували та прикрасили великодні паски для жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, – матерів і дітей з центру «Дім для матері та дитини».

Група людей біля столу з десертами.

«Перший ректор УКД, отець Іван Луцький, заповів виховувати молодь згідно з християнськими цінностями – у дусі любові, жертовності та турботи про ближнього. Робимо все для того, щоб його слова втілювалися у вчинках», – зазначив ректор УКД Мирослав Луцький.

Дві жінки готують кулінарний виріб на столі.
Прикрашання великоднього куліча жовто-синім кремом.
Жінки прикрашають великодні паски на столі.
Жінки прикрашають паски на столі.
Жінка насолоджується кавою за столом
Прикрашання великоднього паски кремом і зеленим узором.
Жінка розмальовує глазуровану паску червоним кольором.
Дівчина малює на паперовому стаканчику пензлем
Декорування пасок групою людей за столом
Традиційні паски з білою глазур’ю.
Прикрашання паски білою глазур'ю і посипкою
Прикрашання паски кольоровою глазур'ю
Дівчата прикрашають паски на майстер-класі.
Етикетка університету Короля Данила
Чотири паски з білою глазур'ю і декором
Дівчата прикрашають великодні паски на столі.
Прикрашання паски глазур'ю і малюнками
Великодні паски з глазур'ю і прикрасами.
Упаковані пісні куличі з червоними стрічками.
Наліпка університету, червона стрічка, святкові пакунки.
Упакований кекс із червоним бантом і малюнком.
Традиційний пасхальний кулич з глазур'ю