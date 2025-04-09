“До Великодня хочемо привезти велику допомогу”, – очільник Івано-Франківська про черговий збір посилок для захисників

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків проанонсував збір посилок для військових. Їх можна принести у волонтерський штаб до 14 квітня.

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“Триває збір посилок для наших захисників, на різні напрямки. Ми до Великодня хочемо привезти велику допомогу. Тому, хто має можливість приносьте, для нас це є надзвичайно важливо”, – зазначив міський голова.

Відправлятимуть посилки на Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямки. Їх волонтери відвезуть безкоштовно.

“Максимум можна передати 5 ящиків, до 100 кілограмів. З продуктів – можна паску, м’ясне, все те, що ми традиційно готуємо на Великдень. Але бажано, те, що не швидко псується. На коробці, ще потрібно вказувати 2 контактних номери телефону”, – зазначив голова Спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів.

За час повномасштабної війни волонтери Спілки Прикарпаття подолали сумарно понад 600 тисяч кілометрів. Відвідали всі напрямки бойових дій: Київщину, Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький, Миколаївський, Херсонський напрямки. І зараз знову збираються в дорогу. Аби відправити посилку військовим, вам необхідно зібрати все і принести до 14 квітня у Логістичний центр на вул. Грушевського, 21 (ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття»). Заборонено передавати алкоголь чи наркотичні речовини. Кожну коробку волонтери відкривають і перевіряють. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 096 871 53 64

“Те, що просили хлопці, передали відповідно різним підрозділам. Дякуємо захисникам за кожен прожитий день, і це можливість допомагати їм щоденно. Тому працюємо над тим, щоб такі поїздки були регулярними”, – зазначав голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Під час волонтерської поїздки очільник громади вручив військовим 128-ї окремої бригади ТРО «Дике поле» та 102-й бригаді і 78 батальйону відзнаки «За честь і звитягу». Зокрема, на сесії міської ради депутати затвердили понад 500 млн гривень на підтримку ЗСУ. Одна зі складових це постачання дронів.

“Окрім того, що ми закуповуємо дрони, велику партію передаємо на 109 гірсько-штурмовий батальйон, а це понад 800 дронів для наших едельвейсів. Ми також практикуємо надання субвенції на закупівлю певних речей, які ми не можемо з бюджету купити”, – зазначав голова Івано-Франківська.

А ще на сесії міської ради виділили додаткові кошти на потреби двох бригад. А це 93 бригада “Холодний Яр” і 13 бригада Національної гвардії України “Хартія”.

“Тобто цим двом бригадам ми виділили кошти для закупівлі певного обладнання, яке їм потрібно. А загалом працюємо, буквально кілька днів тому нашому 711 полку мінерів, там теж багато франківців служать передали банний комплекс”, – розповідав міський голова.

Директор «Муніципальної інспекції добродій» Михайло Шутак зазначав, підтримка від громади є надзвичайно важливою для військових. Такі волонтерські поїздки відбуваються регулярно. Дрони, які відправляють на фронт з Івано-Франківська отримують схвальні відгуки від військових.

“Ці наші дрони, які ми передаємо, то хлопці дуже цінують і кажуть, що якісні дрони. Бо іноді дрони навіть поступають, а вони неякісні, їх РЕБи садять, це теж проблема, якщо дрон і інший дрон мають різницю”, – зазначав Руслан Марцінків.

Руслан Марцінків також розповідав, що громада вже спрямувала понад 600 млн грн на підтримку української армії, назвавши це однією з найбільших допомог серед українських міст.