Що задекларував керівник регіонального сервісного центру МВС Максим Панчишин

З 19 грудня 2024 року новим керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях призначили Максима Панчишина.

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Раніше чоловік працював старшим оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань у Львівській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що задекларував Максим Панчишин за 2024 рік, розповідає Фіртка.

За 2024 рік Максим Панчишин отримав 530 тисяч 26 гривень заробітної плати від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та 21 тисячу 947 гривень від Регіонального сервісного центру МВС.

Його дружина Наталія Панчишин задекларувала 133 тисячі 9 гривень у ТОВ «Да Сігна Львів», а також отримала 4 200 гривень благодійної допомоги від цієї ж компанії та дві тисячі гривень національного кешбеку від Міністерства економіки.

Максим Панчишин зберігає готівкою п’ять тисяч доларів. Його дружина — сім тисяч євро та 300 тисяч гривень.

На банківських рахунках Максим Панчишин тримає 13 тисяч 66 гривень, Наталія Панчишин — 13 тисяч 143 гривні.

Максим Панчишин з 2016 року має у власності земельну ділянку площею 800 метрів квадратних у селі Солонка Львівського району. Вартість ділянки не вказана.

У селищі Щирець Максим Панчишин із дружиною Наталією та дітьми (Яромиром, Маркіяном і Олесею) мають право користування в житловому будинку площею 142 метри квадратних, який належить Зиновії Панчишин.

Також у Щирці з 2018 року Максим Панчишин має у користуванні земельну ділянку на 810 метрів квадратних, власницею якої є Зиновія Панчишин.

Подружжя Панчишин не володіє автомобілями напряму, але активно ними користується. Максим Панчишин із 2023 року їздить на Volkswagen e-Golf (2020), який належить Якову Панчишину.

Його дружина Наталія з 2021 року користується Volkswagen Passat 2016 року випуску, власником якого є Роман Стасишин. Вартість обох автомобілів в декларації не вказана.