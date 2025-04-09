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У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 4-ї групи
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 4-ї групи

Автор: Олег Мамчур
09/04/2025 22:06
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Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров.

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Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.

Ракетний удар по Кривому Рогу вкотре показав, наскільки важливо здавати кров регулярно. Росія цинічно вбила 20 мирних людей, в тому числі 9 дітей, і ще понад 50 містян отримали поранення різної тяжкості. Завдяки сформованому запасу крові, криворізькі лікарі змогли надати необхідну допомогу всім пораненим. На жаль, така трагедія може трапитися будь-якої миті в будь-якому місті, тож слід здавати кров, не чекаючи особливого випадку», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».   

Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 

  • Вінниця: 2-, 3-, 4-
  • Житомир: 1-, 2-
  • Івано-Франківськ: 4-
  • Краматорськ: всі групи крові
  • Кропивницький: 1+/-, 2+/-, 3+, 4+
  • Львів: 1-, 4+
  • Миколаїв: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Одеса: 1-, 2+, 3-, 4+/-
  • Рівне: 1-
  • Тернопіль: 1-, 3-, 4-
  • Ужгород: 2+/-, 3+, 4+/-Харків: 1-, 2+/-, 3+
  • Хмельницький: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+
  • Черкаси: 1+/-, 3+/-, 4+
  • Чернігів: 3+/- 

Як визначаються потреби у крові? 

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.  

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. 

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 