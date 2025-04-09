Голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський оприлюднив декларацію про доходи

Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський за 2024 рік задекларував 701 тисячу 275 гривень заробітної плати у Надвірнянській РВА.

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Про це йдеться в його декларації, яку опублікували 18 березня 2025 року, пише Фіртка.

Окрім того, посадовець отримав 263 тисячі 476 гривень пенсії, 20 тисяч соціальної виплати від департаменту соцполітики Івано-Франківської міської ради та одну тисячу гривень грошової допомоги від Міністерства економіки.

Дружина посадовця Ірина Хмельовська задекларувала шість мільйонів 249 тисяч 967 гривень доходу від підприємницької діяльності. А також 59 тисяч 339 гривень від товариства з обмеженою відповідальністю “КОАКС СОФТВЕР ЮКРЕЙН”.

Торік Петро Хмельовський зберігав готівкою один мільйон 900 тисяч гривень, 43 тисячі доларів і 20 тисяч євро.

Яке майно зареєстрував Петро Хмельовський

З 2021 року Петро Хмельовський має дві земельні ділянки у селі Старий Лисець Івано-Франківського району площами 643 та 2 070 метрів квадратних.

Голова РВА має ще три ділянки у цьому ж селі у частковій власності.

З 2004 року дружина посадовця Ірина Хмельовська має будинок площею 195 метрів квадратних у селі Хмелівка Івано-Франківського району. Також, у її власності чотири земельні ділянки площами 1 332, 2 500, 1 532 та 8 200 метрів квадратних. Вони розташовані у тому ж селі.

Окрім цього, з 2011 року у власності Ірини Хмельовської 50% квартири в Івано-Франківську площею 62 метри квадратних.

Петро Хмельовський задекларував три автомобілі:

— з 1998 року посадовець має Citroën AX 1991 року випуску. Вартість не вказана;

— з 2007 року — Mitsubishi Outlander 2007 року випуску. Вказана вартість — 138 408 гривень;

— з 2023 року — Fiat Doblо 2007 року випуску. Вказана вартість — 30 тисяч гривень.

Також у власності Петра Хмельовського — 20% корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю “Альцест-Карпати”.