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Франківська організація "Час добра та милосердя" збирає кошти для "Прихистку матері та дитини"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська організація “Час добра та милосердя” збирає кошти для “Прихистку матері та дитини”

Автор: Петро Якимчук
09/04/2025 21:17
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НА САЙТ068-777-03-41

Благодійна організація звертається до небайдужих із важливим проханням.

В організації повідомили, що поки не вдалося знайти кошти на оплату праці адміністратора для Прихистку для матері та дитини. А це – ключова ланка в роботі прихистку: комунікація, організація процесів, ведення обліку, допомога жінкам у вирішенні побутових і соціальних питань.

Наразі потрібна сума – 14,000 грн, щоб закрити зарплату за місяць, про це повідомБлагодійна організація “Час добра та милосердя”

Це посада, без якої ми не зможемо забезпечити стабільну та якісну допомогу нашим підопічним.Просимо вашої підтримки – кожна гривня важлива! – написали волонтери

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

ПриватБанк: 4246001003628348 (Кушніренко Валерія)
Призначення: “Прихисток”

 IBAN: UA353052990000026006035503698
(БФ “Час добра та милосердя”)

 МоноБанк: 4441111040469417
Призначення: “Прихисток”

 PayPal: [email protected]

Допомога для матерів та дітей, банківські реквізити.