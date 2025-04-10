До Великодня команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує

До Великодніх свят команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує, інформує Правда іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У передвеликодній період команда волонтерів провела ініціативу з підтримки людей у складних життєвих обставинах. Було зібрано й передано допомогу тим, кому зараз особливо важливо відчути підтримку та турботу.
Організатори зазначають, що головне для них було зробити реальну справу, яка матиме значення саме у святкові дні.