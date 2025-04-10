До Великодня команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує

До Великодніх свят команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує, інформує Правда іф.

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У передвеликодній період команда волонтерів провела ініціативу з підтримки людей у складних життєвих обставинах. Було зібрано й передано допомогу тим, кому зараз особливо важливо відчути підтримку та турботу.

Організатори зазначають, що головне для них було зробити реальну справу, яка матиме значення саме у святкові дні.