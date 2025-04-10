ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
До Великодня команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує
Диван на коліщатках в темній вітальні

До Великодня команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує

Автор: Ігор Василик
10/04/2025 10:54
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

До Великодніх свят команда волонтерів «Української команди» Прикарпаття надала допомогу тим, хто цього потребує, інформує Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

У передвеликодній період команда волонтерів провела ініціативу з підтримки людей у складних життєвих обставинах. Було зібрано й передано допомогу тим, кому зараз особливо важливо відчути підтримку та турботу.

Організатори зазначають, що головне для них було зробити реальну справу, яка матиме значення саме у святкові дні.

Волонтери роздають продукти на благодійній акції
Троє людей сидять на дивані вдома.
Волонтери в розподільчому центрі з гуманітарною допомогою
Літня жінка та чоловік у кімнаті з вікном.