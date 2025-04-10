Росія вночі запустила 145 дронів: скільки збила ППО

Росія вночі 10 квітня атакувала Україну 145 ударними безпілотниками, запущеними з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Правді повідомили в Повітряних силах.

Атаку росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Військові збили 85 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 49 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.