Росія вночі запустила 145 дронів: скільки збила ППО

Росія вночі 10 квітня атакувала Україну 145 ударними безпілотниками, запущеними з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
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Про це Правді повідомили в Повітряних силах.
Атаку росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Військові збили 85 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 49 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Внаслідок атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.