У ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, проводиться службове розслідування

Наказ про мобілізацію колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують в отриманні хабаря, скасовано. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службове розслідування за фактом його призову.

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Про це повідомляють Військова служба правопорядку та 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Генадія Воробйова.

У Військовій службі правопорядку повідомили, що Насіров вирішив добровільно приєднатися до ЗСУ, тому наказом від 7 квітня його мобілізували. Наказ виданий командиром по стройовій частині військової частини А0139.

«Попередньо з’ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України. Водночас потрібно зазначити, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України. Її підрозділи, разом із іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни… У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися», – заявили у ВСП.

У 101-й бригаді також підтвердили, що командир скасував наказ про призов Насірова на військову службу. Командування військової частини перевірило обставини його призначення на посаду та встановило, що наказ було видано з порушенням вимог законодавства.