Якою буде погода 10 квітня на Івано-Франківщині

10 квітня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, значний сніг. На дорогах — ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 4-6° тепла.

По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 1-6° тепла.

На високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 7° до 12° морозу, вдень — 1-6° морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.