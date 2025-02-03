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Добірка пухнастиків Івано-Франківська, для яких шукають господарів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Добірка пухнастиків Івано-Франківська, для яких шукають господарів

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 15:24
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Наша щонедільна рубрика, яка, як ми віримо, допоможе самотнім безпритульним серцям відшукати свою людину.

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Інформатор Івано-Франківськ підготував для вас добірку хвостатих, які не проти оселитись у вашому домі.

В групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) викладають оголошення про знайдених або залишених тваринок. Там ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.

4 хлопчики й 7 дівчаток шукають родини

Тваринки Франківська, які потребують дім
Тваринки Франківська, які потребують дім

Щенятка собаки, яку раніше рятували з пастки. Зовсім ще крихітні, проте їм загрожує притулок. Більше фото тваринок можна відшукати за покликанням.

Телефонуйте за номером +380 (99) 058 52 71.

Дві дівчинки, що туляться одне до одної

Тваринки Франківська, які потребують дім

Їх взяли додому, а потім повернули назад. Тепер вони шукають піклування одна в одній, поки чекають на свою людину.

Дівчатка коротколапі, у відповідному віці їх готові стерилізувати.

Якщо ваше серце зойкнуло — пишіть у Viber за номером +380660776979

Можливо, ви бажаєте подарувати щасливий “квиток” Абрикосці у нове життя?

Тваринки Франківська, які потребують дім

Пухнаста кішечка живе в Івано-Франківську, прибилась до гаражного кооперативу.

Киця абрикосового окрасу зі світло-зеленими очима, дуже ніжна та лагідна.

“На голові мазут, бо спить або ховається, мабуть, під машинами. Якщо її відмити, обробити, буде справжня аристократка Абрикоска”, – пише небайдужа містянка.

Пишіть або телефонуйте на Viber +38097 713 56 02.

Енергійна та життєрадісна Луна 

Тваринки Франківська, які потребують дім

Допоможіть знайти дім, поділіться контактами зі знайомими чи телефонуйте самі за номерами:
• +380987694057;
• +380951984232 (Viber, Telegram, WhatsApp).

Зокрема є акаунт в Instagram @dim_hvostam

Особлива дівчинка потребує особливої турботи

Тваринки Франківська, які потребують дім

Волонтери шукають дім для цієї дівчинки. У неї параліч нервової системи, та попри це собачка активна та стрибуча. Надалі перетримка неможлива, тому терміново дитині шукають дім.

Ліками та кормом обіцяють допомагати.

Номер телефону +380963292331.

Як допомогти “Дому Сірка”?

Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку:

  • Рахунок ІBAN UA293052990000026009025503683;
  • карта ПриватБанку Когут Н.В 4246 0010 0295 1220
    5375 4115 0295 2422 Монобанк (Когут Наталія Василівна);
  • PayPal [email protected];
  • Придбати корм, крупу, смаколики для песиків і привезти до притулку.