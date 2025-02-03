Добірка пухнастиків Івано-Франківська, для яких шукають господарів

Наша щонедільна рубрика, яка, як ми віримо, допоможе самотнім безпритульним серцям відшукати свою людину.
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Інформатор Івано-Франківськ підготував для вас добірку хвостатих, які не проти оселитись у вашому домі.
В групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) викладають оголошення про знайдених або залишених тваринок. Там ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.
4 хлопчики й 7 дівчаток шукають родини
Щенятка собаки, яку раніше рятували з пастки. Зовсім ще крихітні, проте їм загрожує притулок. Більше фото тваринок можна відшукати за покликанням.
Телефонуйте за номером +380 (99) 058 52 71.
Дві дівчинки, що туляться одне до одної
Їх взяли додому, а потім повернули назад. Тепер вони шукають піклування одна в одній, поки чекають на свою людину.
Дівчатка коротколапі, у відповідному віці їх готові стерилізувати.
Якщо ваше серце зойкнуло — пишіть у Viber за номером +380660776979
Можливо, ви бажаєте подарувати щасливий “квиток” Абрикосці у нове життя?
Пухнаста кішечка живе в Івано-Франківську, прибилась до гаражного кооперативу.
Киця абрикосового окрасу зі світло-зеленими очима, дуже ніжна та лагідна.
“На голові мазут, бо спить або ховається, мабуть, під машинами. Якщо її відмити, обробити, буде справжня аристократка Абрикоска”, – пише небайдужа містянка.
Пишіть або телефонуйте на Viber +38097 713 56 02.
Енергійна та життєрадісна Луна
Допоможіть знайти дім, поділіться контактами зі знайомими чи телефонуйте самі за номерами:
• +380987694057;
• +380951984232 (Viber, Telegram, WhatsApp).
Зокрема є акаунт в Instagram @dim_hvostam
Особлива дівчинка потребує особливої турботи
Волонтери шукають дім для цієї дівчинки. У неї параліч нервової системи, та попри це собачка активна та стрибуча. Надалі перетримка неможлива, тому терміново дитині шукають дім.
Ліками та кормом обіцяють допомагати.
Номер телефону +380963292331.
Як допомогти “Дому Сірка”?
Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку:
- Рахунок ІBAN UA293052990000026009025503683;
- карта ПриватБанку Когут Н.В 4246 0010 0295 1220
5375 4115 0295 2422 Монобанк (Когут Наталія Василівна);
- PayPal [email protected];
- Придбати корм, крупу, смаколики для песиків і привезти до притулку.