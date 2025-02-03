Скандальний франківський блогер Ігор Пустовіт розсекретив новий роман

Зірка Мережі поділився подробицями особистого життя. Пише ТСН
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Популярний український блогер Ігор Пустовіт зізнався, що більше не самотній.
Зірка Мережі дав рідкісний коментар про особисте життя в Instagram-stories. Так, після розриву з блогеркою Ліною Сидор Пустовіт вирішив тримати свої стосунки в таємниці. Тим не менш, фани цікавляться, що ж відбувається в його особистому житті і чи є в нього друга половинка.
Тож, цього разу блогер вирішив зробити виняток та зізнався, що наразі не самотній. Ігор Пустовіт перебуває в стосунках із загадковою брюнеткою. Зокрема, він вже поділився їхнім спільним фото, на якому позує в обіймах коханої. Щоправда, обличчя дівчини зірка Мережі все ж таки приховує, але запевняє, що між ними чудові стосунки.
Зазначимо, Ігор Пустовіт прожив у шлюбі з блогеркою Сашею Бо від 2015-го до 2021 року. Колишнє подружжя виховує двох спільних синів. Після розлучення з дружиною Пустовіт намагався побудувати стосунки з блогеркою Ліною Сидор, але вони також не склалися.