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Франківська бібліотека вилучила понад 26 тисяч книг російською за час війни з рф
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська бібліотека вилучила понад 26 тисяч книг російською за час війни з рф

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 14:52
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Директорка Івано-Франківської центральної бібліотеки Оксана Вовк в інтерв’ю “Галці” розповіла, що з 2014 року з бібліотеки було вилучено понад 26 тисяч книг.

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Директорка Оксана Вовк розповіла, що в центральній бібліотечній системі громади 32 філії, а її книжковий фонд налічує 483 028 книг. 122 500 з яких – російськомовні. Від 2014 тут з балансу вилучили 26 741 російськомовну книгу, пише Галка.

Вона пояснює, що кожна бібліотека від часу створення має своєрідний фундамент – книжковий фонд. Який роками опирався на російськомовні книги – як авторів з країни-окупанта, так і переклади світової класики. Після повномасштабного вторгнення, хоч ці книги містяться в книжковому фонді, вони не видаються читачам.

“Російськомовні книги, в тому числі й книги російських авторів, ми повністю вилучили з вільного доступу. І поступово списуємо, керуючись законодавством України про списання літератури. З початку повномасштабного вторгнення ми отримали вказівки вищих установ про загальне вилучення навіть російських авторів”, – каже Оксана Вовк. 