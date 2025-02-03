Зірка “Ліги сміху” вдруге одружується

Закохані зустрічаються від 2023 року. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Популярний ведучий, гуморист і зірка “Ліги Сміху” Фіма Константиновський одружується вдруге.

Радісною новиною шоумен поділився в Instagram. Зокрема, він опублікував щасливі фото з коханою Лізою. На кадрах обраниця Константиновського демонструвала розкішну обручку. Отже, ведучий освідчився Єлизаветі, а вона відповіла згодою.

Більше деталей шоумен не став розкривати. Він лиш звернувся до підписників та зазначив, раптом хтось бажає їх привітати, то краще це зробити донатом на допомогу військовим.

Фіма Константиновський з нареченою / Фото: instagram.com/fimakonst

Зазначимо, Фіма Константиновський перебуває в стосунках з Єлизаветою від 2023 року. Парочка познайомилася в соціальній мережі Tinder. Шлюб із Лізою для Константиновського стане другим. До цього він був одружений із жінкою, на ім’я Влада. Однак під час коронавірусу стосунки пари почали псуватися. До початку повномасштабної війни подружжя розлучилося.