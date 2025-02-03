Івано-Франківський університет вкотре увійшов у рейтинг кращих приватних ЗВО

Нещодавно інформаційне видання «Вступ.ОСВІТА.UA» оприлюднило рейтинг приватних закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на контрактну форму навчання. Для укладання рейтингу до уваги взяли всіх абітурієнтів, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Згідно з даними інформаційного ресурсу, Університет Короля Данила посів 4 позицію серед 129 приватних вишів України.

Варто зазначити, що в рейтингу використана статистика за підсумками набору на бакалавра станом на 1 листопада 2024 року. Дані отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Так, упродовж вступної кампанії 2024 на перший курс бакалаврату в УКД зараховано 667 студентів.