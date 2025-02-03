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У 2024 році 30 прикарпатців постраждали від укусів змій
Диван на коліщатках в темній вітальні

У 2024 році 30 прикарпатців постраждали від укусів змій

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 14:05
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У 2024 році понад 230 українців звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих було й 30 мешканців Івано-Франківської області.

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Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Минулого року в ЦГЗ зафіксували більше звернень до медиків через укуси змій, ніж у 2023 році (+на 28 випадків).

За даними ЦГЗ, жодного звернення не зафіксували в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонських областях. Натомість інформація з Луганщини та Криму відсутня.

Кількість звернень в інших областях:

  • Дніпропетровська — 48 (один дорослий помер);
  • Закарпатська й Івано-Франківська — по 30;
  • Житомирська та Львівська — по 20;
  • Полтавська — 13;
  • Рівненська — 12;
  • Чернігівська — 10;
  • Чернівецька — 9;
  • Волинська й Одеська — по 8;
  • Хмельницька та м. Київ — по 5;
  • Запорізька та Сумська — по 4;
  • Вінницька та Тернопільська — по 2;
  • Київська, Харківська та Черкаська — по 1.