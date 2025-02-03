У 2024 році 30 прикарпатців постраждали від укусів змій

У 2024 році понад 230 українців звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих було й 30 мешканців Івано-Франківської області.

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Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Минулого року в ЦГЗ зафіксували більше звернень до медиків через укуси змій, ніж у 2023 році (+на 28 випадків).

За даними ЦГЗ, жодного звернення не зафіксували в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонських областях. Натомість інформація з Луганщини та Криму відсутня.

Кількість звернень в інших областях: