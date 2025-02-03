У 2024 році 30 прикарпатців постраждали від укусів змій

У 2024 році понад 230 українців звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих було й 30 мешканців Івано-Франківської області.
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Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Минулого року в ЦГЗ зафіксували більше звернень до медиків через укуси змій, ніж у 2023 році (+на 28 випадків).
За даними ЦГЗ, жодного звернення не зафіксували в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонських областях. Натомість інформація з Луганщини та Криму відсутня.
Кількість звернень в інших областях:
- Дніпропетровська — 48 (один дорослий помер);
- Закарпатська й Івано-Франківська — по 30;
- Житомирська та Львівська — по 20;
- Полтавська — 13;
- Рівненська — 12;
- Чернігівська — 10;
- Чернівецька — 9;
- Волинська й Одеська — по 8;
- Хмельницька та м. Київ — по 5;
- Запорізька та Сумська — по 4;
- Вінницька та Тернопільська — по 2;
- Київська, Харківська та Черкаська — по 1.