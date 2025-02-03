“Туристична” пригода трьох ухилянтів за 18 тисяч доларів закінчилася у прикордонному підрозділі. ФОТО. ВІДЕО

Група у складі 3-х чоловіків з Івано-Франківщини, Львівщини та Вінниччини планувала незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Така пригода їм коштувала 18 тисяч доларів.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Правда.іф

Чоловіки найняли мешканця Чернівецької області, який мав уночі перевезти їх на власній автівці до прикордоння. Окремо «мандрівники» придбали у невідомої особи сумнівний маршрут руху до українсько-румунського кордону, за який повинні були сплатити по $ 6 000 з людини.

«Подорож» закінчилася у прикордонному підрозділі, де на порушників склали адмінпротоколи