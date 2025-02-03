ІФНТУНГ реалізує міжнародний проєкт зі збереження культурної спадщини і запрошує до співпраці представників культурного туризму

HICART II має на меті просування Карпатського культурного шляху

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1 січня 2025 року в повіті Марамуреш (Румунія) та Івано-Франківській області (Україна) офіційно розпочато реалізацію проекту «Покращення візуалізації спільної культурної спадщини через Карпатський культурний шлях – HICART II». Ця амбітна транскордонна ініціатива має на меті подальшу популяризацію культурної та історичної спадщини в Карпатському Єврорегіоні.

Виконавці проекту

Проект реалізується Центром розвитку малих і середніх підприємств Марамуреш (Румунія) у партнерстві з ГО «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (Україна). Він співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027.

Мета і завдання проєкту

Головною метою HICART II є покращення візуалізації Карпатського культурного шляху як інтегрованого продукту культурної спадщини. Це буде досягнуто за допомогою проведення різноманітних заходів, зокрема:

Проведення аналітичного та соціологічного дослідження об’єктів історико-культурної спадщини та опитування відвідувачів;

Розширення мережі культурної спадщини шляхом додавання 12 нових учасників.

Організація міжнародних конференцій, транскордонних тренінгів, програм обміну досвідом та культурних заходів для розвитку туризму на базі об’єктів культурно-історичної спадщини.

Розробка цифрових рекламних матеріалів, включаючі промоційні відеороліки, оновлений трьомовний веб-сайт та мобільний додаток для підвищення регіональної та міжнародної видимості.

Очікувані результати

HICART II підтримує збереження та візуалізацію місцевої культури, сприяє регіональній співпраці та створює благодатні умови для розвитку туризму. Підвищуючи поінформованість туристів про Карпатський культурний шлях, проект залучить більше відвідувачів до регіону та стимулюватиме інвестиції в культурні та історичні об’єкти.

Протягом 24 місяців проект досягне наступних вимірних результатів:

Створення Наглядової Ради та Експертних груп як в Румунії, так і в Україні.

Розроблення 4 навчальних модулів, організація 2 турів з обміну досвідом, проведення 2 міжнародних конференцій.

Створення оновлених тримовних рекламних матеріалів, включаючи Каталогк об’єктів Карпатського культурного шляху та навчальний посібник.

Встановлення 12 туристичних інформаційних щитів для нових учасників мережі.

Удосконалення цифрових інструментів, включаючи оновлений веб-сайт і мобільний додаток, промоційні відеоролики для кожного історико-культурного об’єкту Карпатського культурного шляху.

Фінансування та терміни

Загальний бюджет проєкту 318 301,20 євро, включаючи внесок ЄС у 286 471,08 євро, проект триватиме 2 роки з січня 2025 до грудня 2026 року.

Запрошення до співпраці

Ми запрошуємо до співпраці усі зацікавлені сторони: представників культурного туризму, керівників об’єктів історико-культурної спадщини, туроператорів та місцеві громади приєднатися до нас у заходах популяризації багатої культурної спадщини Карпатського Єврорегіону. Слідкуйте за нашим прогресом і беріть участь у майбутніх подіях, щоб відчути трансформаційний вплив HICART II. Ми відкриті до пропозицій!

Подяка

Цей документ створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Для отримання додаткової інформації про програму Interreg VI-A NEXT відвідайте: https://next.huskroua-cbc.eu